Kryesocalisti Edi Rama ka ironizuar kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berishën lidhur me deklaratën ku shpreh pakënaqësitë ndaj portalit E albania.

Në video Berisha dëgjohet të thotë se me të në krye shërbimet do të jenë ashtu si në 2013- pra njerëz që presin në radhë me orë të tëra.

“E-albania kurthi më i keq i kohërave të Edi Ramës. Në çdo rreth do të kthehen pa përjashtim të gjitha zyrat si 2013”, shprehet Sali Berisha, ndërsa Rama shkruan krah postimit ‘S’ka derman jo’.