Fiks Fare solli mbrëmjen e së martës rastin e një 36 vjeçareje, e sëmurë mendore, endacake në qytetin e Kuçovës. E reja me iniciale M.G, është abuzuar vazhdimisht seksualisht nga njerëz të cilët nuk i njeh, siç pohon ajo. Nga ky abuzim ka lindur dhe një fëmijë, të cilën e ka në shtëpinë e fëmijës në Shkodër.

Prej vitesh jeton rrugëve, pasi gjendja e saj ekonomike dhe problemet e saj shëndetësore nuk e kanë lejuar që të bëjë një jetë normale si gjithë të tjerët. Ajo është diagnostikuar që në moshën 20 vjeçare më skizofreni, dhe që nga ajo kohë ajo merr mjekim. Në moshën 31 vjeçare ajo tregon se kanë abuzuar me të dhe se e kanë detyruar me dhunë për të kryer marrëdhënie seksuale dhe si pasojë ka ngelur shtatzënë, pas atij momenti ajo tregon se ka pasur dhe abuzime te tjera dhe se nuk ishte hera e parë. Gjendja e saj pas këtyre abuzimeve është përkeqësuar më shumë dhe nuk ka gjetur shërim as me ilaçe.

36 vjeçarja ka sjell në jetë një vajzë e cila i është marrë nga shteti dhe është në shtëpinë e fëmijës Shkodër.

Ajo vetë jeton në një nga dhomat e një shtëpie të braktisur prej 2 vitesh , pa dritare dhe pa dyer. Ajo tregon që fle në dysheme sipër rrobave që ka mbledhur nga ato që hedhin romët në rrugë. Për nevojat personalë për shkak se nuk ka tualet në ndërtesën e rrënuar, detyrohet që t’i kryej në cepat e shtëpisë, në qese ose kartona . Ndërsa për t’u larë është e detyruar të lahet me shishe.Ajo tregon që i mbush shishet me ujë dhe pret që të ngrohen në diell dhe pastaj të lahet. Në dimër? Në dimër as që bëhet fjalë të lahet.

Shteti i jep kemp 36 vjeçares shumën prej 13 mijë lekësh , të cilat kjo e fundit pohon se i përdorë për t’u ushqyer. E reja tregon se prindërit e kanë braktisur prej vitesh , ku i jati ndodhet në burg , ndërsa e ëma është martuar sërish dhe nuk ka asnjë informacion për të.

Pas gjendjes së vështirë ku jeton 36 vjeçarja me probleme të shëndetit mendorë Fiksi u interesua pranë Shërbimit Social Kuçovë. Drejtoresha Jolanda Lila, në një lidhje telefonike me gazetarët shpjegoi se institucioni që ajo drejton e ka ndihmuar të renë me përgatitjen e letrave të kempit gjithashtu dhe konsultat në spital ku trajtohet për sëmundjen e saj. Për pjesën e strehimit ajo tregon se është strehuar, por 36 vjeçarja nuk ka pranuar që të qëndrojë në ato ambiente dhe është larguar. Gjithashtu tregon se në vitin 2017 dhe 2022 janë bërë disa kërkesa për strehimin e saj, por përgjegjësia për këtë iu hodh Njësisë Administrative Kozarë dhe Zyrës së Urbanistikës në Bashkinë Kuçovë.

Në njësinë administrative , administratori pohoi për Fiksin se 36 vjeçarja është në banesë sociale dhe se aty ndodhet përsëri, ndërkohë që ajo jeton në një banesë të braktisur pa kushtet më minimale të jetesës.

I vënë në dijeni nga Fiksi për gjendjen e të sëmurës, ai pohon se nuk e di ku jeton ajo aktualisht, pasi se nuk e gjejnë dot.

Ndërkohë që kamerat e Fiksit e gjetën shumë lehtë 36 vjeçaren që apelon për ndihmë.

Fiksi u interesua edhe në Bashkisë Kuçovë, ku përgjegjësi i Urbanistikës , z. Bledar Daimanti pohoi se nuk ka asnjë kërkesë nga asnjë institucion për strehimin e 36 vjeçares. ” Kjo kërkesë duhet të vij nga shërbimi social , gjë të cilën ne nuk e kemi marrë asnjëherë” shpjegon ai. Gjithashtu shprehet se dijeni për 36 vjeçaren ka se ka një vajzë në shtëpinë e fëmijës në Shkodër dhe shpesh herë ajo ka qenë e strehuar si në Shkodër por edhe në Korçë. Për të vërtetuar se zyra që ai drejton nuk ka asnjë kërkesë, ai telefonon shërbimin social dhe u bënë me dije se nuk ka asnjë kërkesë për strehimin e 36 vjeçares.

Pra të gjithë e njohin, por vetëm se institucionet nuk e gjejnë dot dhe neglizhojnë shërbimin që duhet t’i jepët të sëmurës mendore që jeton në qiell të hapur.