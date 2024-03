Pas daljes së Bardhit nga shtëpia e BBV ka pasur shumë polemika rreth vërtetësisë së sëmundjes së nënës së tij. Sara reagoi dhe e pa si të dyshimtë këtë gjë duke aluduar se ishte menaxheri i këngëtarit ai i cili kërkonte daljen e tij nga shtëpia.

Mane dha komentin e tij, duke ngritur dyshime mbi seksualitetin e menaxherit, pasi sipas tij ai mund ta dashurojë Bardhin.

Hakmarrja e femrës është shumë radikale, më goditëse se e meshkujve. Sara po hakmerret ndaj asaj se çfarë i ndodhi me partnerin e saj të supozuar sepse nuk kam besuar te dashuria e tyre. Nga ana e menaxherit të Bardhit, ka zgjedhur mënyrën më amatore të mundshme. Shqiptarët e Maqedonisë gënjekan shumë shëmtuar. Ajo se çfarë ndodhi me Bardhin dhe vëllain e tij ishte shumë amatoreske si skenë. Njerëzit duhet të sëmurën me zor që të të besoj bota. Unë jam me Sarën dhe nuk isha dakord për daljen e saj nga shtëpia. E shihja një treshe të lezetshme me Bardhin dhe Meritonin. Frika e një pseudomenaxheri me idenë që ma morën Bardhin. Sara më duket më me këmbë në tokë. Tani o ky menaxheri e dashuron Bardhin ose ka urrejtje ndaj Sarës. Kam dyshime tek seksualiteti i tij. Mendoj se është furnizuar me thashetheme dhe e kanë gënjyer aq shumë sa është liruar ndaj Sarës”, tha Mane.