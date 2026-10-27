Një ambient ku magazinoheshin lëndë piroteknike të dyshuara si të kontrabanduara është zbuluar në Tiranë, në kuadër të fazës së tretë të operacionit “Fireworks”.
Në pranga përfundoi 51-vjeçari D. K., i cili administronte një magazinë në rrugën “Çamëria”, pranë “Tregut Çam”.
Gjatë kontrollit në ambient, policia gjeti dhe sekuestroi 1853 fishekzjarrë. Sipas policisë, 51-vjeçari nuk dispononte licencë për shitjen e këtyre mallrave dhe as dokumentacion që të provonte blerjen e tyre.
Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se i arrestuari u kishte shitur lëndë piroteknike personave të maskuar, të cilët dyshohet se janë përfshirë në veprime të dhunshme gjatë tubimit të zhvilluar më 24 tetor 2026.
Materialet procedurale për rastin i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
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