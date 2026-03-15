Autoritetet iraniane kanë arrestuar 20 persona në rajonin veriperëndimor të vendit me akuza për bashkëpunim me Izraelin, raportoi sot agjencia e lajmeve Tasnim.
Tasnim, një agjenci lajmesh e lidhur me Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), raportoi se të arrestuarit akuzohen se i kanë dhënë Izraelit vendndodhjet e forcave iraniane të sigurisë.
Ajo citoi prokurorët në provincën e Azerbajxhanit Perëndimor.
Izraeli nuk ka komentuar mbi raportin.
Të martën, shërbimi sekret iranian njoftoi arrestimin e një shtetasi të huaj me akuza për spiunazh, pa përmendur kombësinë e tyre.
Spiunët përballen me dënimin me vdekje në Iran.
Leave a Reply