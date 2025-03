Autoritetet amerikane kanë arrestuar një të dyshuar të lidhur me disa sulme terroriste të profilit të lartë, duke përfshirë sulmin vdekjeprurës në sallën e koncerteve Crocus City Hall të Moskës në mars 2024, ka thënë Departamenti i Drejtësisë (DOJ).

I identifikuar si Mohammad Sharifullah, shtetasi afgan është anëtar i një dege të Shtetit Islamik (IS, dikur ISIS) i njohur si ISIS-K, tha Departamenti i Drejtësisë. Organizata është kryesisht aktive në Afganistan. Sipas CNN, burri u transportua drejt SHBA-ve nga Pakistani në fillim të kësaj jave.

Autoritetet amerikane e kanë akuzuar Sharifullahun për “ofrim dhe komplot për të ofruar mbështetje materiale dhe burime për një organizatë të huaj të caktuar terroriste që rezulton me vdekje”, sipas deklaratës së DD. Nëse shpallet fajtor, ai përballet me një dënim maksimal me burgim të përjetshëm.

Sharifullah pranoi gjatë marrjes në pyetje të FBI-së se ai u dha sulmuesve të Bashkisë Crocus udhëzime se si të përdornin armët e tyre, thanë autoritetet amerikane. Ai gjithashtu emëroi në mënyrë specifike dy persona të armatosur si njerëz që i kishte udhëzuar më parë.

Sulmi i marsit 2024, i cili përfshinte katër persona të armatosur, ishte një nga sulmet më të mëdha terroriste në historinë ruse. Sulmuesit vranë 145 persona dhe plagosën mbi 500 të tjerë.

Të gjithë personat e armatosur u arrestuan nga forcat ruse të ligjit teksa kërkuan të largoheshin nga vendi përmes kufirit me Ukrainën. Rreth 30 të dyshuar janë arrestuar në lidhje me rastin.