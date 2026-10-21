Një 16-vjeçar i dyshuar për planifikimin e një masakre është ndaluar nga policia në Varshavë të Polonisë. Hetuesit besojnë se adoleshenti po përgatitej të vriste disa persona. Oficerët që kontrolluan shtëpinë e tij zbuluan një arsenal me sende të rrezikshme.
“16-vjeçari kishte veshur një jelek antiplumb dhe një lëshues gazi. Në vendngjarje, një grup hetimor kreu një inspektim me praninë e një profesionisti kriminalistik”, raportoi policia. 16-vjeçari u ndalua.
“Pas kryerjes së procedurave të nevojshme me pjesëmarrjen e tij, oficerët e çuan atë para gjykatës së familjes”, theksoi oficeri.
Adoleshenti u vendos për tre muaj në një qendër rajonale edukative për të mitur.
“Oficerët gjithashtu dorëzuan provat e mbledhura me qëllim fillimin e procedurave shpjeguese dhe për të shqyrtuar zbatimin e një mase izolimi ndaj të miturit”, njoftoi policia.
The post Dyshohet se po planifikonte një sulm, ndalohet 16-vjeçari në Poloni appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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