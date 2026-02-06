Prokuroria Themelore në Gjakovë ka ndërmarrë veprime hetimore lidhur me dyshimet për manipulim të procesit zgjedhor në këtë komunë, duke paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 22 personave që kanë ushtruar detyrën e kryekomisionerëve.
Sipas autoriteteve të drejtësisë, të dyshuarit akuzohen se gjatë procesit të numërimit të votave brenda subjekteve politike kanë ndërhyrë në mënyrë të paligjshme, duke falsifikuar rezultatet zgjedhore në zgjedhjet për deputetë të mbajtura më 28 dhjetor. Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, 22 nga gjithsej 24 kryesues të ekipeve të numërimit janë ndaluar për një periudhë prej 48 orësh, si hap i parë procedural në kuadër të hetimeve penale.
Të gjithë të dyshuarit janë marrë në pyetje në stacionin policor të Gjakovës, ku janë intervistuar në lidhje me parregullsitë e evidentuara gjatë procesit të numërimit. Prokuroria ka paralajmëruar se, brenda afateve ligjore, do të vendosë për masën përfundimtare të sigurisë.
Procesi zgjedhor i 28 dhjetorit është cilësuar nga institucionet si një nga proceset më problematike të viteve të fundit. Dyshimet janë ngritur pas konstatimit të dallimeve të theksuara mes rezultateve fillestare dhe atyre të dala pas një rinumërimi të pjesshëm, i cili u urdhërua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).
Pas evidentimit të këtyre mospërputhjeve, KQZ mori vendim për rinumërim të plotë të votave në disa zona, ndërkohë që të gjitha prokuroritë kompetente në vend nisën hetime paralele për të zbardhur përgjegjësitë penale.
Prokuroria ka thënë se hetimet do të vazhdojnë pa kompromis dhe se çdo person i përfshirë në shkelje të ligjit do të përballet me drejtësinë, me qëllim ruajtjen e integritetit të zgjedhjeve.
