Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja në Korçë, ku autoritetet ushtruan kontrolle për një objekt të dyshuar shpërthyes në një makinë në lagjen 18 të qytetit.
Sipas burimeve, ka qenë vetë pronari i automjetit që ka konstatuar objektin e dyshimtë në orët e para të mëngjesit. Pajisja ishte vendosur në pjesën e pasme të mjetit, pranë gomës së pasme, çka e detyroi të njoftonte menjëherë policinë.
Pas sinjalizimit, forca të shumta policie rrethuan zonën dhe izoluan automjetin, ndërsa në vendngjarje mbërritën specialistët xhenierë të forcave RENEA. Ata bënë të mundur heqjen e objektit të dyshuar nga makina tip “Audi Caravan”, duke shmangur çdo rrezik të mundshëm.
Ndërkohë, policia ka marrë në pyetje pronarin e mjetit për të mësuar nëse ai ka dyshime mbi persona që mund ta kenë vendosur objektin në automjetin e tij. Hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.
