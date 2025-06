Pekini është gati të hapë “dyqanin 4S” të parë në botë kushtuar robotëve me inteligjencë artificiale të integruar (IA), duke shënuar kështu shtysën më të fundit për komercializimin e robotikës së përparuar në vend.

Objekti, i bërë me dije të mërkurën në një konferencë shtypi, është planifikuar të hapet në një park industrial robotik në Yizhuang, në jug të Pekinit, gjatë Konferencës Botërore të Robotëve 2025, e cila do të mbahet në datat 8-12 gusht.

Dyqani, i ngjashëm me modelet tradicionale të automobilave 4S – duke iu referuar “shitjeve, shërbimit, pjesëve rezervë dhe anketave” – ​​do të ofrojë shitje robotësh, mirëmbajtje, furnizim me pjesë këmbimi dhe shërbime informimi për klientët.

Referuar konferencës për shtyp, dyqani 4S i robotëve do të ketë një zonë demostrative, të bazuar në skenarë dhe ndërveprime gjithëpërfshirëse, duke u ofruar klientëve përvoja praktike me robotët në mjedise të jetës reale. Ndërkohë, objekti do të krenohet me një rrjet mbarëkombëtar për furnizimin e pjesëve me reagim të shpejtë, si edhe me një ekip profesional për mirëmbajtje, montim dhe riparim.

Dhjetë firma kryesore të robotëve të inteligjencës artificiale AI, duke përfshirë Qendrën e Inovacionit të Robotëve Humanoide në Pekin, UBTECH dhe Galaxea, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me dyqanin e robotëve 4S dhe pritet të jenë ndër grupet e para të partnerëve që do të hyjnë në treg.