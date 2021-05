Gazetari i Adriatik Doçi në një shkrim në shqiptarja.com tregon si Berisha sulmon George Soros si alibi dhe armik i sajuar për të justifikuar shpalljen nën grata për korrupsion nga SHBA dhe vijuar kontrollin e PD-së. Sot e akuzon, por ja si Berisha e ngrinte ‘në qiell’ Sorosin vite më parë. Zbulohen detaje edhe për lidhjet e Metës, i cili i është bashkuar fushatës së fundit të aleatit Berisha.

Nga Adriatik Doci

Sali Berisha ka nisur një fushatës të koordinuar sulmesh kundër George Soros, duke e akuzuar se qëndron pas vendimit historik dhe ekstrem të Departamentit Amerikan të Shtetit për përfshirjen e tij dhe të familjes biologjike në listën e zezë për korrupsion të rëndësishëm, përdorimin e pushtetit për t’u pasuruar dhe pengim të drejtësisë. Fushatës së Berishës i është bashkuar edhe aleati i tij, Ilir Meta, i cili u shpreh se shpallja e Berishës ‘non grata’ “ka të bëjë vetëm me lobingjet antishqiptare dhe asgjë tjetër”. Sipas tyre, Soros ka lobuar për të shpallur Berishën ‘non grata’ në shenjë hakmarrje, për shkak të qëndrimeve të Berishës kundër ndarjes së Kosovës dhe reformës sorosiane në drejtësi.

Por a po e përdorin Berisha dhe Familja e tij George Soros, si armik imagjinar dhe alibi për të zbutur pasojat e goditjes që morën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, relativizuar vulën që u vendosi DASH si Familje e korruptuar dhe për të justifikuar vijimin e kontrollit të Partisë Demokratike? Faktet nuk lënë shumë vend për dyshime. 13 vite më parë, në 25 janar të 2008, Sali Berisha e shpallte George Soros mik të madh të Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Në njoftimin e Kryeministrisë të janarit 2008, thuhet se: “Gjatë vizitës së tij në Davos të Zvicrës, Kryeministri Sali Berisha ka mbajtur një takim me mikun e madh të Shqipërisë dhe shqiptarëve George Soros, një financier dhe filantropist i njohur botërisht. Gjatë bisedës me z. Soros, Kryeministri Berisha ka folur në lidhje me progresin e reformave në Shqipëri. Ai gjithashtu ka bërë një panoramë të arritjeve në fushat e arsimit, kulturës, shëndetësisë etj”.

Nga miku i madh, befas Soros shpallet armik. Duke akuzuar Soros për gjëmën që i erdhi nga SHBA, Berisha ka pohuar tre ditë më parë se “Dhe çfarë doli, burimet ishin OJF-të lokale e rajonale, të gjitha të Sorosit kundër Berishës. Ishin mediat e sponzoriazuara nga Soros dhe ishte Rama direkt me hetimi qeveritar anti-korrupsion…Çdo goditje e ka një arsye. Për arsye se qëndrimet që unë kam mbajtur nuk janë pëlqyer. Qoftë për ndryshimin e kufijve, qoftë për Sorosin, qoftë për denoncimet e veprimeve antikushtetuese me Reformën në Drejtësi”.

Nga ana tjetër, Ilir Meta, në vitet 2014-2015, ishte në krye të tryezave të organizuara nga Fondacioni Shoqëria e Hapur, krijuar nga Soros, për reformën në drejtësi. Madje, në 13 shkurt të vitit 2015, Kuvendi i Shqipërisë me në krye Ilir Metën ka nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi me Fondacioni Shoqëria e Hapur për reformën në drejtësi. Marrëveshja është firmosur nga Albana Shtylla, në atë kohë Sekretare e Përgjithshme e Kuvendit, krahu i djathtë i Metës. Çuditërisht memorandumi nuk është bërë publikuar nga Kuvendi nën drejtimin e Metës.

Katër vite më vonë, në korrik të 2019, Meta paralajmëronte dhe kërcënonte Soros, me këtë mesazh: “Të vazhdojë të punojë, të investojë në tregje të mëdha, sepse Ilir Meta nuk është i racës së Gruevskit, dhe është Presidenti i Shqipërisë dhe do i dalë për zot Shqipërisë. Është i racës së politikanëve të tipit Avni Rustemi, edhe i ca shqiptarëve të tjerë si Mic Sokoli, si Vojo Kushi etj”.

Në tryezat e organizuara nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për reformën në drejtësi, në vitet 2014-2015, kanë marrë pjesë përfaqësues të PD, ku spikaste Oerd Bylykbashi, i besuar i Bashës dhe Berishës. Në fund të vitit 2014, Lulzim Basha ka zhvillonte një takim me George Soros, në selinë e PD-së, ku i pranishëm ka qenë edhe Henri Çili. Të gjitha këto fakte, konfirmojnë se Berisha se Soros është thjeshtë një alibi e Berishës për të mos hequr dorë nga mandati i deputetit, për të mos lëshuar PD-në dhe për të mjegulluar në sytë e demokratëve goditjen kapitulluese që mori nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Meta në tryezat e Fondacionit Soros në 2015 për reformën në drejtësi

Marrëveshja e sekretares së Metës me Fondacionin Soros

Bylykbashi në tryezat e Fondacionit Soros në 2015 për reformën në drejtësi