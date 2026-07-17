Kryeministri Edi Rama prezantoi programin kombëtar “Dyfisho sipërmarrjen tënde”, një nismë e qeverisë për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, e cila synon të lehtësojë aksesin në financim dhe të nxisë rritjen e tyre.
Rama vlerësoi bashkëpunimin me Bankën e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë, duke theksuar se ky partneritet është thelbësor për suksesin e programit.
“Qeveria dëshironte të kishte bashkëpunimin e Bankës së Shqipërisë dhe më pas të bankave të nivelit të dytë, të cilat na garantuan se do të bëjnë pjesën e tyre ashtu siç duhet për suksesin e këtij programi. Bankat janë në një zonë komoditeti të jashtëzakonshëm. Ndërkohë që të gjithë luftojnë për të fituar, bankat fitojnë pa luftuar. Kjo na bën më kërkues ndaj tyre, pasi e vërteta është se nga ky program nuk dalin me humbje, por me një fitim modest. Fitimi afatgjatë do të jetë shumë më i madh, si për bankat ashtu edhe për bizneset, pasi synimi ynë është t’u japim krah bizneseve të vogla dhe të mesme që të dyfishohen”, tha Rama.
Rama bëri të ditur se për të ndihmuar sipërmarrjet që kanë ide të mira, por nuk kanë kapacitetet për të përgatitur projekte të financueshme, qeveria ka angazhuar grupe pune me ekspertë përmes Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
“Planet e biznesit kanë një rol vendimtar për të siguruar financim. Për këtë arsye kemi angazhuar UNDP-në, e cila do të vërë në dispozicion ekspertë ndërkombëtarë për të asistuar bizneset që kanë ide interesante dhe një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin ta përkthejnë atë në një projekt bindës për bankat. Ky grup ekspertësh do të jetë në dispozicion të të gjitha bizneseve, ndërsa Ministria e Ekonomisë do të garantojë koordinimin e këtij procesi”, tha Rama.
Rama njoftoi gjithashtu se është krijuar një platformë online, ku bizneset mund të marrin informacion dhe të aplikojnë për programin, ndërsa në javët në vijim do të zhvillohen takime në të gjithë vendin për të prezantuar skemën dhe për të nxitur sa më shumë sipërmarrje të bëhen pjesë e saj.
“Kemi vënë në dispozicion një faqe online ku bizneset mund të aksesojnë informacionin dhe të marrin sqarimet e nevojshme. Gjithashtu kemi planifikuar një cikël takimesh në të gjithë territorin, për të kontaktuar drejtpërdrejt sipërmarrjet dhe për t’i nxitur të përfshihen në këtë program”, tha ai
Programi “Dyfisho sipërmarrjen tënde” synon të rrisë aksesin në financim për bizneset e vogla dhe të mesme, duke ofruar kredi me interesa të favorshme dhe garanci sovrane nga qeveria, si pjesë e strategjisë për zhvillimin e sipërmarrjes dhe ekonomisë shqiptare.
Leave a Reply