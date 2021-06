Dy vrasjet, të ndodhura njëra pas tjetrës, në Lushnje dhe Vlorë kanë tronditur vendin. Në Lushnje një 57-vjeçar qëlloi babë e bir pas një sherri në lokal, duke vrarë 62-vjeçarin dhe plagosur rëndë djalin e këtij të fundit.

Ndërsa në Vlorë u ekzekutua nga një atentat mafioz 42-vjeçari, Shkëlzen Velaj. Pas dy ngjarjeve të rënda ka ardhur edhe reagimi i gazetarit të kronikës së zezë, Artan Hoxhës.

Në të dyja ngjarjet e sipërpërmendura janë përdorur armët automatik dhe sipas Artan Hoxhës AK-47 është “kolera” që po merr jetët e të rinjve, e jo të atyre që janë sëmurë apo të moshuarve.

Hoxha shton se kjo “kolerë” nuk luftohet as duke pritur vaksinat në Rinas e as duke mallkuar me “kokat hëngshin”.

Reagimi i Artan Hoxhës:

AK-47 “pandemia” e vertete qe po merr jetet e shqiptareve….

Kjo “kolere” po merr jetet e të rinjve, jo jetet e të semureve apo te moshuareve…

Dhe nuk luftohet as duke pritur vaksinat në Rinas dhe as duke mallkuar me “kokat hengshin”…

Komandant, si shume me “vrull” ka nisur ky mandati i trete???!!!!

Ndale pak hapin, se nuk po i hyn tmerri vetem popullit, por edhe AK-47 vet per rendimentin e larte te vdekshmerise….

/b.h