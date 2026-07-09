Dy vjet pas vrasjes së Egi Progës, Prokuroria ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim 5 persona. Me përfundimin e hetimeve, organi i akuzës u ka komunikuar akuzën e vrasjes me dashje të kryer në bashkëpunim, shtetasve D.M dhe L.G, ndërsa për A.M, V.Sh dhe A.Sh rëndojnë akuzat e moskallëzimit të krimit të kryer në bashkëpunim dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbardhjen e së vërtetës.
Ndaj dy të akuzuarve për vrasjen me dashje të kryer në bashkëpunim, gjykata e Korçës ka caktuar masën e sigurisë “arrest shtëpie”, ndërkohë që tre të akuzuarit e tjerë po hetohen me masa më të lehta sigurie, “detyrim paraqitje”.
Ekspertiza mjeko-ligjore konfirmoi se 42-vjeçari kishte vdekur si pasojë e hemorragjisë cerebrale në cipën e trurit, e shkaktuar nga goditja me grusht. Përveç ekspertizës mjeko-ligjore, Prokuroria mbështeti akuzën ndaj personave të përfshirë në vrasje edhe mbi dëshmi e ekspertimin e kamerave të bizneseve që ndodheshin në afërsi të vendit të ngjarjes.
Vrasja e Egli Progës, e ndodhur në 10 gusht të vitit 2024, solli përplasje mes policisë dhe gjykatës, ndërkohë që familjarët e viktimës kërkuan që hetimi të përfshinte jo vetëm të akuzuarit, por edhe strukturat e policisë lokale.
Leave a Reply