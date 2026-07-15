Një shtetas britanik, i burgosur në Iran së bashku me bashkëshorten e tij, është dënuar me dy vite të tjera burg, sipas familjarëve të çiftit.
Craig dhe Lindsay Foreman ndodhen të ndaluar në Teheran që prej janarit 2025, pasi u arrestuan gjatë një udhëtimi me motor rreth botës.
Në shkurt të këtij viti ata u dënuan me 10 vite burg, pasi u shpallën fajtorë për spiunazh, akuza që të dy i mohojnë.
Muajin e kaluar, familja bëri të ditur se çifti kishte mbetur pa asnjë alternativë tjetër, përveçse të hynte në grevë urie, pasi humbi apelimin kundër dënimit.
Sipas familjes, Craig Foreman ka refuzuar ushqimin në burgun famëkeq Evin në Teheran që prej 9 majit, ndërsa Lindsay Foreman iu bashkua grevës së urisë më 18 maj.
Të dy kanë humbur ndjeshëm në peshë, ndërsa autoritetet iraniane kanë ndërprerë çdo komunikim të tyre me familjen.
Në një deklaratë, Joe Bennett, djali i Lindsay Foreman, tha se familja kishte marrë “informacione jashtëzakonisht shqetësuese” se dënimi i Craig Foreman ishte zgjatur edhe me dy vite të tjera.
“Ne kemi kuptuar se Craig-it iu tha se do të takohej me avokatin e tij, por në vend të kësaj u dërgua përpara një gjykatësi, i cili e njoftoi për dënimin shtesë. Atij nuk iu lejua avokat, përkthyes apo mundësia për t’u mbrojtur. I thanë se dy vitet e tjera iu shtuan sepse kishte folur me mediat,” tha Bennett.
“Besonim se nuk mund të tronditeshim më nga mënyra se si janë trajtuar, por kjo është e pabesueshme.”
“Shkelje e së drejtës ndërkombëtare”
Ekipi ligjor i familjes ka bërë të ditur se dënimi i ri do t’i shtohet ankesës zyrtare të depozituar pranë Grupit të Punës të OKB-së për Ndalimet Arbitrare.
Haydee Dijkstal, pjesë e ekipit ligjor, deklaroi se rasti i çiftit përbën “ndalim arbitrar sipas tre kritereve ligjore të Grupit të Punës të OKB-së”, duke theksuar se ndalimi i tyre nuk ka bazë ligjore, se e drejta për një proces të rregullt gjyqësor është shkelur rëndë dhe se mbajtja e tyre në burg përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Familja u bëri thirrje autoriteteve iraniane të tregojnë mëshirë dhe t’i lejojnë Craig dhe Lindsay Foreman të kthehen në Britani.
Po ashtu, ajo i kërkoi ambasadorit britanik në Teheran, Hugo Shorter, të ndërhyjë në këtë çështje.
Më herët, familja kishte kërkuar që qeveria britanike të shqyrtonte mundësinë e një shkëmbimi të të burgosurve me Richard Jan, një iranian i dënuar në Britani, i njohur si “përndjekësi më i rrezikshëm” në vend.
Megjithatë, zëvendëskryeministri britanik, David Lammy, deklaroi muajin e kaluar se, ndonëse marrëveshje të tilla janë të mundshme, nuk ishte e përshtatshme të komentonte për këtë rast, pasi një gjë e tillë mund të dëmtonte bisedimet që Londra po zhvillon me autoritetet iraniane.
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