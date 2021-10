Qeni fut në sherr dy vëllezër në Tiranë. Por veç kësaj, më i vogli që dyshon se qeni është i rrezikshëm, është nxehur me më të madhin edhe për një arsye sepse ai në një nga rastet përmendi se do ta zgjidhte çështjen me polici. Por kur oficerët morën në pyetje të gjithë anëtarët e familjes në fjalë që insiston se nuk ka dijeni për arsyet e sherrit, u habitën disi që njëri nga anëtarët jo vetëm kishte bezdi qenin që lehte dhe ishte i rrezikshëm, por edhe policinë. Megjithatë policia i tha gazetës Si se vëllai kundërshtoi pretendimin se kishte qëlluar me gurë më të madhin, mbasi sipas tij në ato çaste ai nuk ndodhej në lagje, por në një kantier ndërtimi ku punon si punëtor krahu.

Por të dhënat e fqinjëve të administruara nga policia e Kamzës tregojnë se vëllai në një nga çastet e irritimit i kishte kërkuar llogari tjetrit thanë burime shumë të sigurta të gazetës Si duke e pyetur “përse e njoftove policinë në telefon”. Në fakt ajo që rezulton të ketë ndodhur nga burimet policore është mbajtja mëri midis dy vëllezërve, mbasi njëri prej tyre nuk e dëgjonte kur ai i kërkonte ta hiqte kafshën shtëpiake mbasi ishte i rrezikshëm. Dhe kur më i madhi ka paralajmëruar se do njoftonte policinë, kjo e ka mbushur kupën.

Procedimi i mbajtur shënim nga një oficer policie pranë komisariatit numër 5 i referohet denoncimit të shtetasit T.L. i moshës 54 vjeç, lindur në Kukës dhe banues në Tiranë. Edhe ai është me profesion punëtor dhe sulmi nga i vëllai i ndodhi teksa po udhëtonte së bashku me familjen për të shkuar një vizitë tek të afërmit.

Një burim i Gazetës Si pranë policisë tregoi se vëllai tjetër e thirri 57-vjeçarin dhe kur ju afrua e qëlloi së pari me grushte në kokë. Ai është hutuar dhe i paqartë se me çfarë ishte goditur, pa që ndërkohë i shpërtheu gjaku në fytyrë.

“Aty ishte bashkëshortja, vëllai qëlloi dhe iku me vrap për të hyrë në shtëpinë e tij. Më mori gruaja dhe përkrahu më futi në banesë dhe ndërkohë njoftoi policinë dhe ambulancën që më morën dhe më dërguan për ndihmë mjekësore”, shprehet sipas policisë i dëmtuari që me një qese ilaçesh në dorë është kthyer në shtëpi. Kur policia i mbërriti për ta marrë në pyetje ku dhe ka kërkuar të informohet se për çfarë shkaqesh përplaseshin dy vëllezërit, ai ka ngritur supet. “Nuk e di, nuk e di përse më qëlloi”, thekson i dëmtuari sipas burimeve të Gazetës Si.

Gruaja e tij i rrëfen se kunati ia qëlloi burrin me gurë në kokë. “U futa për t’i ndarë, ndërkohë që ai denonconte dhe shante me fjalë të pista. Nuk kam asnjë dijeni dhe as arsye, nuk kemi pasur konflikte, kemi fërkime për qenin por nuk ka mundësi të ndodhë për një qen”, mbyll gruaja e denoncuesit.

Mbas marrjes së dy dëshmive, policia i tregon gazetës Si se ka shoqëruar vëllain sulmues, një 49-vjeçar nga Kukësi, banues në Tiranë edhe ai dhe njëkohësisht edhe fqinj i të vëllait. Por ai ka mohuar çdo gjë. Sipas tij nervozizmi I erdhi ngaqë tjetri njoftoi policinë dhe e kishte paralajmëruar se çdo gjë do ta zgjidhte përmes policëve.

“Nuk është e vërtetë që e kam goditur vëllain me gurë apo çdo gjë tjetër. Kam qenë në punë mbasi punoj në ndërtim”. Ai shpjegon rrethana të paqartë duke i drejtuar policët në një version tjetër, mbasi sipas më të voglit rrahja me gurë nuk është e vërtetë. Por qeni dhe policia janë dy arsye se përse ai është mërzitur me vëllain e madh.

“Qeni i vëllait sulmoi dhe kafshoi një fëmijë, dhe kam frikë se një ditë do copëtojë edhe fëmijët e mi. Për këtë jemi grindur dhe i kam kërkuar ta heqë, më ka thënë se këtë gjë do ta zgjidhim me polici. Kur ishte dëmtuar menjëherë i hipa makinës dhe shkova në spital dhe aty mora dijeni se çfarë kishte ndodhur. Qeni është problem, policia nuk ka arsye pse të njoftohej. Më telefonoi i plotfuqishmi i zonës, kërkoi të paraqitesha në komisariat dhe jam i mërzitur se përse njoftoi policinë. Por qeni është problem i pazgjidhur mund të hajë edhe fëmijët e tjerë”. Policia shton për Gazetën Si se qëndrimi mohues i 49-vjeçarit që kundërshton ta ketë sulmuar me gurë apo sende të tjera familjarin e tij nuk është bindës. Për këtë sipas burimeve të Gazetës Si pranë komisariatit lokal numër 5, pavarësisht alibisë se ai ishte në punë atë ditë, është kërkuar edhe listë-prezenca pranë kompanisë së ndërtimit dhe derisa të kthehen përgjigjet, 49-vjeçari do të referohet për dhunë në familje./Si