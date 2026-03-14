Burgjet greke nuk gjejnë qetësi, ku mbizotërojnë ngjarjet e rënda kriminale, trazirat dhe kaosi, ndërsa në to vuajnë dënimet edhe shumë shqiptarë.
Dy të dënuar humbën jetën sot (14 mars) në Burgun e Koridhalosit, në rrethana që po hetohen nga autoritetet dhe dyshimet për një overdozë të mundshme.
Sipas informacioneve, bëhet fjalë për një grek 49-vjeçar dhe një 43-vjeçar nga Bangladeshi.
Dy burrat u dërguan pa ndjenja në spitalin e Burgut, ku u shpallën të vdekur.
Shkaku më i mundshëm i vdekjes besohet të jetë përdorimi i drogës.
Situatë e rëndë është edhe në Malandrino, ku dje pati incident me shqiptarin e dënuar përjetë, Klodjan Lekocaj, i akuzuar edhe si “bosi i mafias shqiptare” në burgjet helene.
Ai refuzoi kontrollin në qeli dhe bllokoi derën, teksa dogji një telefon që e përdorte.
Autoritetet kontrolluan 16 qeli, arrestuan 4 të dënuar, mes tyre edhe Lekocajn, teksa sekuestruan dhjetëra thika të improvizuara, mjete të forta, celularë dhe sende të ndaluara.
