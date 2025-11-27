Një grua vdiq dhe një burrë u plagos rëndë të enjten në mëngjes, kur u sulmuan nga një peshkaqen, ndërsa notonin në një plazh të izoluar në Parkun Kombëtar Crowdy Bay, rreth 300 kilometra në veri të Sidneit, në Uellsin e Ri Jugor, Australi.
Sipas policisë, viktima, që vlerësohet të jetë rreth të 20-ve, ndërroi jetë në vendngjarje, ndërsa i plagosuri, gjithashtu afërsisht në të njëjtën moshë dhe mik i saj, u transportua me helikopter në një spital në Newcastle në gjendje kritike.
Shërbimet e urgjencës mbërritën në plazhin Kylies herët të enjten në mëngjes, pasi një telefonatë raportoi një sulm peshkaqeni.
Viktimat ishin turistë nga Zvicra, tha një zëdhënës i policisë për CNN.
Autoritetet i dhanë meritën një anëtari të publikut për reagimin e tyre të shpejtë, duke i ofruar ndihmën e parë burrit të plagosur para se të mbërrinin ndihmësit mjekësorë, gjë që ata thanë se ka të ngjarë t’i shpëtonte jetën.
Ata po notonin në gjirin e njohur si “Parajsa e Humbur”.
“Guximi i disa njerëzve në kohë si këto është vërtet i admirueshëm”, u tha gazetarëve shefi i Shërbimit të Ambulancës së Uellsit të Ri Jugor, Josh Smith.
“Të dalësh në atë situatë është heroike dhe na dha kohë të shkonim te burri i plagosur.”
Plazhi u mbyll menjëherë, ndërsa autoritetet filluan të instalonin kurthe “inteligjente”, të cilat tërheqin peshkaqenët me grepa të vendosur në mënyrë që ata të mund të etiketohen dhe të lirohen përsëri.
Organizata Surf Life Saving NSW njoftoi se plazhet përreth do të mbeteshin gjithashtu të mbyllura për 24 orë, me dronë që monitorojnë zonën.
“Ky është një rast tragjik dhe ne shprehim ngushëllimet tona më të thella familjeve të gruas dhe burrit të përfshirë në incident”, tha drejtori ekzekutiv i Surf Life Saving NSW, Steve Pearce.
Ai gjithashtu u bëri thirrje larësve të shmangin hyrjen në ujë në plazhet aty pranë dhe të ndjekin udhëzimet e rojeve të bregdetit.
