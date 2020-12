Vijon tentativa për kalimin e emigrantëve të paligjshëm, nga Shqipëria drejt vendeve të BE-së.

Së fundimi, dy persona janë arrestuar në lidhje me këtë akuzë.

Ata janë B.S., 40 vjeç, banues në Tiranë dhe F.N., 30 vjeç, banues në Mat.

Ata, në bashkëpunim me njëri-tjetrin si dhe persona të tjerë shqiptarë dhe të huaj, dyshohet se me mjetet e tyre private kundrejt shpërblimit monetar, kanë tentuar të transportojnë 4 shtetas emigrantë të paligjshëm në qytetin e Tiranës me qëllim transportimin e tyre drejt qytetit të Kukësit, dhe më pas në një nga vendet e Unionit.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” e kryer në bashkëpunim.

/a.r