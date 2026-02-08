Dy skiatorë vdiqën në një ortek në Saint-Verran, në Alpet e Larta, njoftoi sot prokurorja e distriktit në Gap, Marion Lozakmer.
Orteku u aktivizua dje rreth orës 15:00 në komunën Saint-Verran, e njohur si fshati më i populluar në Alpet Franceze, sipas shërbimeve të shpëtimit të Alpeve të Larta, raporton “Figaro”.
Orteku ra në anën veriore të majës Lonje, e cila ngrihet në 3,146 metra mbi nivelin e detit, tha Lozakmer, duke konfirmuar raportin e gazetës Dauphine Libere.
Dy burrat, njëri i lindur në vitin 1997 dhe i punësuar në rajon, dhe tjetri i lindur në vitin 1991 dhe me banim në Haute-Marne, ishin pjesë e një grupi prej katër alpinistësh që skiuan jashtë pistës, të pashoqëruar nga një udhërrëfyes, shtoi Lozakmer.
Dy skiatorët e tjerë nga grupi nuk u lënduan. Si pjesë e hetimit për të përcaktuar shkakun e vdekjes, do të kryhet një autopsi, tha ajo.
Më shumë se 20 skiatorë kanë vdekur këtë vit nga orteqet në vargmale të ndryshme të Alpeve në Austri, Francë dhe Zvicër.
