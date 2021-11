Këto janë dy shenjat më me fat për ditën e sotme:

DEMI: Hëna është në shenjë dhe kjo është shumë e rëndësishme, në 48 orët e ardhshme do të keni hijeshi dhe aftësi për të menduar më shumë. Prej të enjtes trupi juaj do të jetë edhe më i fortë. Një presion më shumë nëse konsideroni anën ekonomike, për shkak të shpenzimeve, të cilat mund të kenë ndikuar në shtëpi, apo një avari. E premtja do të jetë një ditë e favorshme për marrëdhëniet sentimentale.

LUANI:

E premtja do të jetë shumë e fortë për ju, Hëna mund të shkaktojë ndonjë siklet, por do të jetë kalimtare. Jupiteri, Mërkuri dhe Dielli do të jenë në anën tuaj. Të gjitha problemet nuk zgjidhen, por ata që janë ndjerë keq, mund të fillojnë përsëri. Shmangni kthimin shumë vonë në në mbrëmje.