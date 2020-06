Dashi

Dashuria: Një kohë e mirë për çiftet e konsoliduara, udhëtime afatgjata dhe projekte shihen në horizont. Shumë do të drejtohen drejt bashkëjetesës, të tjerët drejt martesës. Beqarët mund të bëjnë takime marramendëse, arritjet premtuese po vijnë për të gjithë.

Puna: Ju duhet të punoni në një mjedis të qetë, kështu që bëni gjithçka për të krijuar një harmoni maksimale me kolegët tuaj.

Bricjapi

Dashuria: Nuk do të ketë nevojë për shumë fjalë për të përcjellë atë që keni në zemrën tuaj. Do të jeni në gjendje të komunikoni vetëm me sytë tuaj dhe kjo do të jetë e mjaftueshme për të treguar se sa e vlerësoni personin që keni pranë jush. Beqarët do bëjnë miq të rinj dhe do të kenë kontakte edhe përmes mediave sociale.

Puna: Do të duhet shumë përqendrim për të menaxhuar financat me sukses dhe për të bërë një ndërprerje në karrierë.