Dy shenjat e Horoskopit me fat për sot, 30 qershor 2020

LUANI

Do shijoni momente te paharrueshme ne praninë e partnerit tuaj sot. ai do iu këshillojë do iu mbështesë dhe do iu japë ngrohtësinë e kërkuar. Beqaret do jene shume kërkues por me mbështetjen e Uranit dhe Neptunit do mund te gjeni një person interesant. Nuk është momenti i duhur te luani me financat. Do iu dalin papritur disa shpenzime qe duhen bere me patjetër kështu qe kujdes.

SHIGJETARI

Saturni, planet me te cilin është vështirë te jetosh, do vazhdoje te influencoje jetën ne çift. Nga ana tjetër Plutoni do iu frymëzojë te vendosni çdo gjë ne rregull. Situata do jete me e mire se një dite me pare. Beqaret do jene gati për te krijuar një lidhje, por duhet te bëjnë kujdes mos fiksohen pas dikujt qe nuk është i lire. Transaksionet financiare nuk këshillohen. Beni edhe pak durim.