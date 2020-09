Dy punonjës të njësisë administrative Bubullimë në qytetin e Lushnjes kanë rezultuar pozitiv me Covid-19. Mësohet se pasi kanë rezultuar të prekur dy punonjësit, zyrat administrative janë mbyllur.

Tashmë ka nisur hetimi epidemiologjik dhe punonjësit e tjerë që kanë pasur më shumë kontakte me të infektuarit, do t’u nënshtrohen testit për Covid-19. Nuk dihet ende se për sa kohë do të qëndrojnë zyrat të mbyllura.