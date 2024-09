Situata në frontin lindor në Ukrainë është tepër e vështirë. Këtë fakt e ka konfirmuar gjenerali dhe ukrainas dhe arkitekti i sulmit në Kurks, Oleksandar Syrski.

Me anë të një postimi në Telegram, gjenerali ukrainas theksoi se situata pas sulmit të fundit rus ishte vështirësuar shumë. Por, sipas tij, Ukraina po ndërmerr të gjitha vendimet e nevojshme. Syrskyi nuk dha vendndodhjen e saktë të ofensivës kryesore ruse, por më herët ai dhe presidenti Volodymyr Zelenskiy thanë se forcat ruse po synonin qytetin e rëndësishëm strategjik të Pokrovsk, raporton A2.

Syrskyi deklaroi se ai kaloi disa ditë në frontin lindor pranë Pokrovsk dhe i përshkroi luftimet atje si “jashtëzakonisht të vështira”.

Rusia, e cila ka kapur zona të Ukrainës lindore që nga fillimi i pushtimit të saj në shkallë të plotë në shkurt 2022, vazhdon të ecë përpara në luftime të ashpra. Përfitimet kanë vazhduar që kur Ukraina nisi një inkursion të befasishëm në rajonin perëndimor të Kurskut të Rusisë më 6 gusht, me sa duket synonte devijimin e burimeve ruse dhe forcimin e pozicionit të Kievit në çdo negociatë të ardhshme.

Situata e rëndë në Ukraina ka shkaktuar një valë protestash në Gjermani por edhe reagime të ashpra nga politikanët gjermanë të cilët parashikojnë dy qëllime për Kremlinin në Ukrainë.

Kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme në Bundestag, Michael Roth, paralajmëron fillimin e “një fushate të re shkatërrimi kundër infrastrukturës energjetike të Ukrainës”, përcjell A2.

“Nga njëra anë, prodhimi ukrainas i armëve duhet të paralizohet dhe jetët e njerëzve në Ukrainë duhet të bëhen të padurueshme për të shkaktuar lëvizje të reja refugjatësh në BE”, i tha Roth medias gjermane, Die WELT.

Ukraina ka vetëm rreth 50 për qind të kapacitetit të saj të mëparshëm prodhues të energjisë elektrike. Në dimër, kjo situatë mund të çojë në një katastrofë të gjerë humanitare, shprehen ekspertët e Ukrainës.

Vija e parë në këtë luftë janë termocentralet. Sepse këtu bëhet fjalë nëse do të ketë dritë apo jo, nëse do të ketë ujë të nxehtë në dimër apo nëse tubacionet do të ngrijnë, thonë ata, transmeton A2.

Nëse e gjithë kjo nuk ndodh, ekziston rreziku i vdekjes nga i ftohti, fatkeqësitë sanitare dhe, si rezultat, eksodi masiv i miliona njerëzve. Termocentrali i përmendur ndodhet direkt në këtë vijë të frontit.