Terreni i pakalueshëm nuk i ndaloi zjarrfikësit e Gramshit të ndërhynin për shuarjen e një zjarri të rënë në malin e Vinës. Për të mbërritur në vatrën e flakëve, efektivët ecën rreth dy orë në këmbë, pasi mjetet zjarrfikëse nuk mund të depërtonin në zonë.
Të pajisur me pompa krahu dhe mjete rrethanore, ata arritën ta izolojnë dhe më pas ta shuajnë zjarrin, duke parandaluar përhapjen e tij në sipërfaqe të tjera.
Me temperaturat që vijojnë të mbeten të larta, Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi apelon për kujdes të shtuar, duke u kërkuar qytetarëve të mos ndezin zjarre në natyrë dhe të sinjalizojnë menjëherë çdo vatër të konstatuar.
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