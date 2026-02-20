Policia e kryeqytetit ka dhënë detaje mbi dy ngjarjet e rënda kriminale të ndodhura brenda 10 minutash pasditen e sotme. Sipas policisë 31-vjeçari Egli Pashollari është goditur me thikë gjatë një konflikti në rrugën “Kongresi i Lushnjes” dhe ka humbur jetën në spital.
Ndërkohë 10 minuta më pas në orën 15:50 është plagosur me armë zjarri 34-vjeçari Akil Koxhaxhiku, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Policia ka identifikuar autorët e këtyre dy ngjarjeve, por nuk bën të dituar detaje për shkak të hetimit.
Raportohet se autori i vrasjes me thikë është Gazmend Buçpapa, ndërsa autori i plagosjes me armë është Besjan Ferazini.
Tiranë/Informacione paraprake
