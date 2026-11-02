Ministri i Financave Petrit Malaj prezantoi sot në komisionin parlamentar të Ligjeve, planin e ri për pensionet në Shqipëri duke njoftuar se ka dy ndryshime të reja në janar dhe prill 2027.
Duke folur për një mbështetje financiare më të madhe më 2027, Malaj tha se ky plan synon rritjen e të ardhurave të pensionistëve dhe, mbi të gjitha, përmirësimin gradual të standardit të tyre të jetesës.
“Për ne, kjo mbështetje nuk është thjesht një zë në buxhet, por një angazhim për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të një kategorie që meriton më shumë vëmendje dhe siguri ekonomike”.
Konkretisht, janë përcaktuar këto dy ndryshime:
– Afrimi i indeksimit i pensioneve në prillin e 2027, nga korriku që e kemi aktualisht, me një fond shtesë të parashikuar prej rreth 1,35 miliardë lekësh. Në total kjo politikë i kushton buxhetit të shtetit 4 miliardë lekë.
Praktikisht kjo rritje pensionesh në prill dhe jo në korrik bëhet pikërisht pak ditë para zgjedhjeve të 9 majit 2027 dhe duket si një taktikë e përsëritur e kryeministrit për të ndikuar në votat e qytetarëve.
– Dyfishimi i vlerës së bonusit mujor për pensionistët sipas kategorive të përcaktuara, duke filluar nga 1 janari 2027, me një kosto totale të parashikuar prej 20 miliardë lekësh në vit.
Për z.Malaj këto dy politika për pensionistët kanë një kosto totale në buxhetin e shtetit për vitin 2027 rreth 24 miliardë lekë ose 250 milionë euro.
Thjesht TURP