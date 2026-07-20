Deputeti socialist Taulant Balla propozon mbylljen e seancës së sotme plenare që sot është ndërprerë dy herë pas ndërhyrjes së deputetëve të opozitës për të mos lejuar raportimin e Endrit Shabanit. Balla kërkoi që institucionet e tjera të raportojnë seancën e ardhshme, në një renditje të ndryshme.
“5 institucionet që janë sot të programuara për të raportuar sot në seance, të ruhet. Do ti propozoja seancës që të ndërpritet këtu. Pr. rezoluta për KLP, KLSH, KLGJ, Prokurorisë së Përgjithshme, SPAK, ILD dhe Avokatin e Popullit, të kalojë në seancën pasardhëse. U konceptua dhe u kërkua prej meje si kryetar i grupit që të ishte seancë e posaçme raportimesh, nuk u arrit një gjë e tillë. Kërkoj që pasi të dëgjohet një folës pro dhe një kundër, të hidhet në votim propozimi im”, tha Balla.
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