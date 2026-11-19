Janë zyrtarizuar tashmë tre kandidaturat për presidencën e FIFA-s.
Numri 1 në fuqi i organizmit që drejton futbollin botëror, Gianni Infantino, do të sfidohet nga presidenti i Federatës franceze Philippe Diallo dhe nga presidenti i Federatës japoneze, Kozo Tashima.
Komisioni elektoral duhet të prononcohet tani mbi pranimin e kandidaturave. Verdikti pritet të jepet brenda datës 18 shkurt 2027. Zgjedhjet do të mbahen më 18 mars 2027, në Rabat të Marokut.
Kandidati fitues duhet të marrë maxhorancën e votave të 211 federatave kombëtare që janë pjesëtare të FIFA-s.
Infantino kërkon të ruajë pozitat, edhe pse kohët e fundit ka pasur shumë kundërshtime për të në lidhje me çështje të ndryshme. Madje, shumë federata kanë tërhequr mbështetjen ndaj tij.
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