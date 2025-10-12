Lartësimi i kërkon vajzës, Beltizjanës në “Shihemi në Gjyq” që të largohet nga shtëpia pasi nuk ka mundësi ta mbajë. Beltizjana ka një histori mjaft të vështirë sepse siç tregon në rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, ka pasur një bashkëshort me të cilin shkoi në Itali, kanë një vajzë, por më vonë ai ndërroi jetë. Beltizjana qëndronte me vajzën, por për shkak se kjo e fundit ka një fëmijë me spektrin e autizmit, nuk mund ta përballonte më dhe nëna u kthye në Shqipëri.
Një i afërm mundësoi që Beltizjana të njihej me një shtetas grek që jetonte në Gjermani. Ata bashkëjetuan për një vit e gjysmë dhe kishin nisur procedurat e dokumenteve të martesës, por ndodhi fatkeqësia.
Lartësim: Burri kur erdhi aty që qe sëmurë e çoi në Divjakë. I bëri skaner, doktori i tha që nuk duhet të ikësh se e ke zemrën shumë të zmadhuar. Mori mjekimin, nuk e pinte mjekimin.
Beltizjana: Unë e kisha fajin, baba?
Lartësim: I thashë merre si njeri. Bëj letrat, njihuni, vazhdoni familjen.
Beltizjana: Plotësova 3-mujorshin këtu dhe ika në Gjermani, bashkëjetova me atë 3 muaj në Gjermani.
Ardit Gjebrea: Me zemrën ishte okej?
Beltizjana: Jo, kishte diabet përveç zemrës, por nuk kurohej që të merrte mjekim, nuk i donte mjekim. I ka vdekur edhe një vëlla kur ishte korona, 57 vjeç. Edhe vetë 57 vjeç vdiq.
Ardit Gjebrea: Pse, vdiq ky?
Beltizjana: Po, vdiq greku.
Ardit Gjebrea: Po greku është i dyti?
Beltizjana: Po, burri i dytë greku, vdiq tani.
Ardit Gjebrea: I pari çfarë ishte?
Beltizjana: Shqiptar.
Ardit Gjebrea: Edhe ai ka vdekur.
Beltizjana: Ai vdiq 51 vjeç.
Lartësimi thotë se nuk ka asnjë mundësi që ta mbajë vajzën sepse ka vetëm pensionin. Ndërkohë, paratë dhe gjithçka Beltizjana ka, ndodhen në shtëpinë e çiftit në Greqi. Problemi është se ajo nuk mund të marrë asgjë dhe nuk mundet të marrë pjesë nga pasuria sepse dokumentet nuk ishin mbyllur.
Lartësimi thotë se bisedoi me vjehrrën e moshuar të Beltizjanës që t’i linte testament ku të thoshte që do t’i kalonte pasuria, por ajo s’pranoi. E moshuara ka ndërruar jetë së fundmi dhe tani Beltizjana gjendet në një udhëkryq.
Lartësim: I vajta kastile vjehrrës dhe i thashë kështu…
Beltizjana: Mos të më merrje nga vjehrra, të më lije atje, le të rrija atje!
Lartësim: Në qoftë se e mban si nuse djali, ta mbash derisa të vdesësh ti, por do të bësh një testament që me vdekjen time ta gëzosh ti pasurinë e djalit tim. Ajo nuk pranoi!
Ardit Gjebrea: Sa fëmijë ka ajo?
Lartësim: Dy çuna, ky ishte i fundit, vdiq. Edhe kjo kishte shpresë te plaka akoma. Plaka vdiq!
Beltizjana: Po më donte!
Ardit Gjebrea: Plaka është gjallë?
Lartësim: Vdiq!
Ardit Gjebrea: Edhe plaka vdiq?!
Lartësim: Mbante shpresa te plaka, ajo ishte e sëmurë, ishte 80 e ca vjeçe.
