Donald Trump po përballet me një padi nga dy grupe mediatike amerikane për shërbimin e tij të ri me pagesë Truth Social, i cili u ofron bizneseve qasje në postimet e presidentit amerikan pak para se ato të bëhen të disponueshme për publikun e gjerë, për një tarifë që mund të arrijë në 100,000 dollarë në muaj.
Siç raporton BBC, padia u ngrit sot në gjykatën federale në Nju Jork nga The Intercept dhe Fondacioni i Lirisë së Shtypit.
Paditësit e përshkruajnë praktikën si “të pashembullt, të korruptuar dhe jokushtetuese”, duke argumentuar se shitja e aksesit të privilegjuar në deklaratat publike të presidentit ngre çështje serioze të informacionit të barabartë.
Grupi i Medias dhe Teknologjisë Trump (TMTG), nga ana e tij, i hedh poshtë akuzat dhe pretendon se padia vjen nga “aktivistë të krahut të majtë” të cilët po përpiqen ta censurojnë Trumpin.
Në qendër të polemikave është Truth API, një shërbim që TMTG e lançoi në mesin e korrikut që u jep abonentëve akses pothuajse të menjëhershëm në postimet nga Trump dhe llogari të tjera të njohura.
Sipas kompanisë, të dhënat dorëzohen brenda milisekondave, duke u lejuar klientëve të marrin postimet e presidentit amerikan sekonda para se ato t’u shfaqen përdoruesve të tjerë të Truth Social.
Janë pikërisht këto sekonda që janë në zemër të padisë.
Paditësit theksojnë se Trump shpesh përdor Truth Social për të njoftuar zhvillime të rëndësishme politike dhe ndërkombëtare, përfshirë gjatë luftës me Iranin. Njoftime të tilla mund të shkaktojnë ndryshime të menjëhershme në tregjet financiare.
Si rezultat, argumentojnë ata, ata që mund të përballojnë të paguajnë për akses më të shpejtë fitojnë një avantazh potencialisht të rëndësishëm ndaj investitorëve të tjerë dhe publikut të gjerë.
Më shumë se dhjetë kompani thuhet se po paguajnë deri në 100,000 dollarë në muaj për akses të shpejtë në postimet e Truth Social.
“Antikushtetuese”, thonë aplikantët
Seth Stern, zyrtari kryesor i avokimit në Fondacionin e Lirisë së Shtypit, argumentoi se praktika e Trump për të shitur akses të privilegjuar në lajmet që ai krijon në dobi të një kompanie private që ai kontrollon është “kaq hapur e korruptuar dhe jokushtetuese sa do të kishte qenë e vështirë të imagjinohej edhe disa vite më parë”.
David Bralow, zyrtari kryesor ligjor në The Intercept, e mbështeti këtë ndjenjë.
“Asgjë nuk mund të jetë më antitetike ndaj gazetarisë së lirë dhe të pavarur sesa presidenti që kërkon pagesë për akses të hershëm në deklaratat e tij publike”, tha ai.
Në padi, Truth API përshkruhet si një “skemë” që krijon një burim të ri të ardhurash, ndërsa i bëhet referencë specifike marrëdhënies financiare të Trump me TMTG.
Vlera e aksioneve të Trump është mbi 1 miliard dollarë
Sipas padisë, Trump mban aksionet më të mëdha në Trump Media & Technology Group përmes një fondi të anulueshëm, i cili zotëron rreth 41% të kompanisë.
Vlera e këtij aksioni tejkalon 1 miliard dollarë, ndërsa Trump është përfituesi i vetëm i fondit, sipas paditësve.
Presidenti amerikan është gjithashtu përdoruesi më i popullarizuar i Truth Social, me rreth 13 milionë ndjekës. Djali i tij i madh, Donald Trump Jr., vjen pas tij me rreth 7.5 milionë ndjekës.
Çfarë thotë kompania e Trump?
TMTG i hedh poshtë akuzat në lidhje me Truth API, duke thënë se shërbimi synon bizneset që duan rrjedhë më të shpejtë të të dhënave.
“Informacioni nga Presidenti Trump shpërndahet nga platforma dhe media të panumërta, shumë prej të cilave ofrojnë API me abonim”, tha një zëdhënës i kompanisë.
TMTG gjithashtu argumentoi se Truth Social u krijua si një hapësirë për shprehje të lirë pasi Trump u ndalua nga platformat e tjera dhe akuzoi paditësit se po përpiqeshin të përdornin gjykatat për ta “ricensuruar” atë dhe për t’u shkaktuar dëm aksionarëve të kompanisë.
Në të njëjtën kohë, një zëdhënës i TMTG akuzoi Fondacionin e Lirisë së Shtypit për shkelje të kushteve të shërbimit të Truth Social.
Mosmarrëveshja ligjore tani hap një çështje më të gjerë rreth vijës ndarëse midis deklaratave publike të një presidenti në detyrë dhe shërbimeve tregtare të një kompanie private me të cilën ai mban një lidhje të fortë financiare.
Në lojë është nëse qasja më e shpejtë në njoftimet presidenciale mund të shitet kur edhe disa sekonda mund të kenë vlerë të konsiderueshme për tregjet financiare.
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