Drejtuesi politik i PD-së për Tiranën, Belind Këlliçi është shprehur se në zgjedhjet e 2025 do të përdoren të gjitha mjetet për të marrë rezultatin pozitiv. Në një bisedë në studion e Klan News me gazetarin Besard Jacaj, Këlliçi shprehet se nuk do t’ua falin mandatin e katërt socialistëve.

Ndër të tjera demokrati nuk ka kursyer edhe akuzat ndaj SPAK ku tha se po përdoren të gjitha manyrat për ta zhbërë opozitën.

-Si ndikon fakti që lideri i Partisë Demokratike, zoti Berisha është “arrest shtëpie” dhe kreu i Partisë së Lirisë, zoti Meta është në masën e sigurisë “arrest me burg”, për tu folur drejtëpërdrejtë votuesve tuaj. Sa të vështirë do ta keni këtë përballje me mazhorancën në zgjdhjet e vitit 2025?

Belind Këlliçi: Ndikon në pikën që ne po j’ua bëjmë të qartë qytetarëve që tentativa e SPAK është për ta çuar opozitën në zgjedhje të dëmtuar, të copëzuar dhe për të zhbërë opozitën në vend që të mos bëhen më zgjedhje, por të bëhen votime. E gjithë paranoja e Edi Ramës për të shkuar në një proces zgjedhjesh të lira dhe të ndershme do duhet të përkrahet me ndërhyrhjen brutale të SPAK në zgjedhje. Si ka mundësi që 6 muaj para zgjedhjeve të dy drejtuesit e partive më të mëdha opozitare ndodhen njëri i arrestuar në shtëpi dhe tjetri në burg, ndërkohë personi që i ka shkaktuar dëm buxhetit të shteti që është Edi Rama është i lirë.

Ai foli edhe në lidhje me protestën e 29 tetorit ku tha se do të ketë një aksion mbarëkombëtar që fokusin kryesor do ta ketë në Tiranë.

Këlliçi thekson se protesta do të jetë pjesë e mosbindjes civile ku për një periudhë ende të pacaktuar do të paralizohet jeta në 5 qytete të ndryshme të vendit.

-Çfarë do të ndodhë në datën 29 Tetor që është paralajmëruar një protestë tjetër?

Belind Këlliçi: Do të ketë një aksion mbarëkombëtar që fokusin kryesor do ta ketë në Tiranë. Tirana do të mbajë peshën kryesore të protestës. Do të jetë një protestë kombëtare që do të synohet paralizimi i jetës në vend për një periudhë ende të pacaktuar pasi nuk është marrë vendimi përfundimtar. Protesta nuk do të jetë vetëm në Tiranë, do të jetë edhe në qytete të tjera. Para pak çastesh kemi përfunduar mbledhjen me drejtuesit politik ku janë diskutuar detajet. Detajet do të formalizohen edhe gjatë fundjavës dhe të hënë e të martë të gjithë do të jemi në terren për të mundësuar atë aksion mbarëkombëtar që në datë 29 është thirrur nga ana e Partisë Demokratike dhe do të ekzekutohet nga Partia Demokratike. Mbetet për tu pare, nuk mund t’jua themi sot sepse ende nuk kemi të gjitha detajet të finalizuara.

Një prej formave të mosbindjes civile do të përdoret ditën e martë në datën 29 rreth orës 17:00 të pasditës në të paktën 5 qytete të ndryshme të vendit ku do ta shihni që për një periudhë të caktuar do të ketë një… Qytetet janë ende në diskutim me drejtuesit politik, me koordinatorët rajonal të PD sepse është një aksion serioz, që do organizim serioz dhe përgjegjësi reale e konkrete.