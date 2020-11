Dy doza që do të administrohen në një distancë prej 21 ditësh, nga 16 vjeç e lart, me vaksinat e para të gatshme në javët e ardhshme dhe një efikasitet që arrin 90%.

Kompania “Pfizer”, e cila prodhon vaksinën anti-Covid me “BioNTech” të Gjermanisë, pret që të jetë në gjendje të furnizojë 50 milion doza deri në vitin 2020 dhe 1.3 miliardë deri në 2021, pas miratimit nga agjencitë rregullatore, së pari në SHBA dhe në Evropë.

Dozat dhe konservimi – Dozat janë dy, që do të injektohen me tre javë larg njëra-tjetrës dhe eksperimentimi ka treguar një përgjigje të shkëlqyeshme imune tashmë pas administrimit të parë. Sa për ruajtjen, shishkat duhet të mbahen në një temperaturë prej -75 gradë, por ato mund të ruhen në frigorifer, midis 2 dhe 8 gradë, për pesë ditë para përdorimit, për sa kohë që temperatura nuk tejkalohet dy orë.

Vaksinat në përdorim – Vaksina e zhvilluar nga kompanitë “Pfizer” dhe “BioNTech”, bazohet në një nga teknologjitë më inovative dhe të përparuara, të miratuara gjithashtu nga dy kompani të tjera të mëdha në drejtim: “Curevac”, Gjermani dhe “American Moderna”, të cilat bashkëpunojnë në hulumtimin e vaksinës kundër pandemisë me Enti e Kërkimit të Sëmundjeve Infektive të SHBA, “Niaid”, e drejtuar nga Anthony Fauci. Të tre vaksinat janë në fazën e tretë dhe të fundit të provës klinike dhe të treja janë vaksinat e ARN-së.

Përdorimi i vaksinave mRna – Vaksina e këtij lloji, përdor sekuencën e materialit gjenetik të koronavirusit të ri, përkatësisht acidit ribonukleik (Rna), i dërguari molekular që përmban udhëzimet për ndërtimin e proteinave të virusit. Përdorimi i ARN-së, së dërguarit (mRna) ishte një zgjedhje e diktuar nga nevoja për të qenë në gjendje të prodhimit të vaksinave në një kohë të shkurtër, duke marrë një përgjigje optimale imune. Qëllimi është që të administrohet direkt mRna që kontrollon prodhimin e një proteine ​​kundër së cilës sistemi imunitar duhet të reagojë.

Proteina “Spike” – Në rastin e virusit përgjegjës për pandeminë, proteina “Spike” është element molekular i përdorur për të përfshirë qelizat e shëndetshme dhe për t’i pushtuar ato. Ajo përdoret për të të nxitur qelizat për të prodhuar proteinën “Spike”. Kjo ishte një nga proteinat e para që u identifikua dhe është e njohur mirë për të vërejtur që sistemi imunitar i njeriut e njeh atë. Sapo kjo të ndodhë, mbrojtja e trupit stimulon prodhimin e qelizave B, të cilat prodhojnë antitrupa, dhe qelizat T, të cilat specializohen në shkatërrimin e qelizave të infektuara.

Anthony Fauci – “Së shpejti do të jemi në gjendje të kemi dy vaksina”. Meqenëse teknologjia është e njëjtë pas vaksinës anti-Covid të kompanisë “Moderna”, për Faucin, shpresa është që së shpejti “ndoshta do të kemi dy vaksina”. Të dy provat, si dhe ajo e “Curevac”, janë në fakt në fazën e tretë dhe të fundit të eksperimentimit: pas testeve paraklinike, të kryera në laborator, secila vaksinë dhe çdo ilaç testohen te njerëzit në tre faza.

Testet dhe drita e gjelbër e pritshme – “Ok” nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave, agjencia amerikane e ilaçeve, duhet të arrijë në nëntor, e ndjekur menjëherë nga agjencia europiane.

Vaksina është testuar tek vullnetarët midis moshës 16 dhe 85 vjeç dhe kohët e fundit kompania ka njoftuar se do të testohet gjithashtu tek njerëzit me HIV pozitiv dhe tek pacientët me hepatit B dhe C. Dozat do të tregtohen kur prova klinike e vaksinës do të përfundojë me miratimin e agjencive të cilat, duke pasur parasysh situatën emergjente, po punojnë shpejt.

/a.r