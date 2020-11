OSHEE, me anë të një lajmërimi, bën me dije se do të ketë punime në disa transformatorë të Tiranës.

Në njoftimin e OSHEE-së thuhet se pavarësisht nga punimet, janë marrë të gjitha që të mos ketë shkëputje të rrymës elektrike.

Njoftimi i OSHEE-së:

Stakim, 1-2 dhjetor

Për shkak të punimeve për mirëmbajtjen e transformatorit 110/20 kV NST Qendër, në 1 dhjetor ora 00:30 do të kryhen provat e transformatorit e për pasojë do të stakohet energjia elektrike.

Nga ana e OSSH Tiranë janë marrë të gjitha masat që të mos ketë mungesë energjie tek abonentët.

2 dhjetor

Në kuadër të investimit të Bankës Botërore në ndërtimin e seksionit të ri 20 kV në NST e Farkës, në datën 2 dhjetor në orën 00:30 do të kryhet energjezimi i NST Farkë.

Nga ana e OSSH Tiranë janë marrë të gjitha masat që kufizimi i energjisë për abonentët të jetë jo më shumë se 5-7 minuta.

/a.r