Dy aksidente janë shënuar ditën e sotme në Tiranë.

Një prej aksidenteve është regjistruar në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, janë përfshirë në përplasje mjeti me drejtues B. H., me mjetin motor me drejtues L. A.

Si pasojë e aksidentit është dëmtuar drejtuesi i motorit shtetasit L. A., i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Ndërsa, një tjetër aksident u regjistruar në vendin e quajtur “15-katshi” mjeti me drejtues A. H., ka aksidentuar mjetin motor me drejtues K. Sh, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Vijon puna nga grupi hetimor për zbardhjen e rrethanave të aksidentit./a.p