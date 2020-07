Dy aksidente kanë ndodhur brenda pak minutash në zonën e Vorës, me pasojë katër persona të plagosur, mes tyre një foshnjë 2 muajshe.

Aksidenti i parë është shënuar rreth orës 12:31, në Vorë, ku janë përfshirë në përplasje mjeti me drejtues shtetasin Q.K., me mjetin me drejtues shtetasin R.Q.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar shtetasi Q.K., i cili u dërgua në spital, dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Ndërkohë rreth orës 12:40, në Vorë, mjeti me drejtues shtetasin E.M., ka aksidentuar mjetin me drejtues shtetasin E.M., 33 vjeç.

Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të dëmtuar drejtuesi i mjetit E.M., si edhe pasagjeret në mjet shtetasja M.M., dhe fëmija i tyre 2 muajsh, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Lidhur me aksidentet grupi hetimor ndodhen në vendngjarje dhe vijon puna për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

g.kosovari