Një zyrtar i OKB-së paralajmëroi të dielën se plani i Izraelit për të marrë kontrollin e qytetit të Gazës mund të shkaktojë “një tjetër fatkeqësi” në enklavë, me pasoja rajonale.
“Nëse këto plane zbatohen, ato ka të ngjarë të shkaktojnë një tjetër fatkeqësi në Gaza, duke u përhapur në të gjithë rajonin dhe duke shkaktuar zhvendosje të mëtejshme me forcë, vrasje dhe shkatërrime”, tha Ndihmës Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Miroslav Jenca, para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara .
Këshilli i Sigurimit po mbante një takim urgjent të dielën pasi Kabineti i Sigurisë i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu miratoi operacionin ushtarak më parë këtë javë, duke tërhequr kritika globale.
I thirrur nga Danimarka, Franca, Greqia, Mbretëria e Bashkuar dhe Sllovenia, të gjithë anëtarët e Këshillit mbështetën bisedimet, përveç Shteteve të Bashkuara, sipas raportimeve të medias.
Ndërkohë, Netanyahu mbrojti ofensivën e planifikuar gjatë një konference për shtyp për mediat ndërkombëtare.
Ai tha se kjo ishte pjesë e përpjekjeve të Izraelit për të mposhtur grupin militant Hamas , duke thënë se nuk do të zgjaste shumë dhe duke këmbëngulur se nuk kishte plane për të pushtuar Gazën.
“[Izraeli] po flet për një afat kohor mjaft të shkurtër sepse duam t’i japim fund luftës”, tha ai.
