Një defekt i rënë në tubacionin që vjen nga Stacioni i Pompave në Fushë Milot rrezikon të lërë qytetin e Durrësit pa ujë të pijshëm.
Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Durrës njofton se defekti në tubacion është shkaktuar nga rrëshqitja e dherave dhe për pasojë mund të ketë probleme në furnizimin me ujë të pijshëm në lagjet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11, ndërsa probleme më të ndjeshme priten në lagjen 15.
Po punohet për riparimin e defektit në Bizë, afër Ishmit dhe pritet të përfundojë në mesnatë.
NJOFTIMI I PLOTË
SHRUKD njofton se, për shkak të një defekti të rëndë në tubacionin DN 700 mm, që vjen nga Stacioni i Pompave në Fushë Milot, i shkaktuar si pasojë e rrëshqitjes së dherave, qyteti i Durrës dhe lagjet e tij mund të kenë probleme në furnizimin me ujë të pijshëm.
Do të ketë mungesë të pjesshme të furnizimit me ujë në lagjet:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11, ndërsa probleme më të ndjeshme priten në lagjen 15.
Ekipet tona teknike ndodhen në terren dhe po punojnë intensivisht për evidentimin dhe riparimin e defektit, me qëllim rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit normal.
Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve për këtë situatë të përkohshme dhe ju falënderojmë për durimin.
