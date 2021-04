Durrësi është mbrapa qarqeve të tjera në lidhje me procesin e numërimit, ku deri më tani janë numëruar 45.7% e votave. PS rezulton forcë e parë me 51.6 % të votave, ndjekur nga PD me 39.9%. LSI ka marrë vetëm 6.4%. Procesi i numërimit në Durrës nisi me 6 orë vonesë për shkak të mosmarrëveshjeve mes numëruesve, ndërsa tashmë procesi po vijon normalisht.