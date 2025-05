Përgjatë kësaj jave qyteti i Durrësit u bë kryeqendra e aksioneve goditëse të SPAK dhe Policisë së Shtetit ndaj grupeve kriminale, të cilat kishin shtrirje përtej Shqipërisë.

Pas megaoperacionit i emërtuar “Ura”, tek i cili u lëshuan 52 urdhër arreste, një tjetër grup u godit dhe pjesë e tij ishin emra të njohur të botës së krimit.

Tre nga të arrestuarit në operacionin në Durrës janë persona të rrezikshëm që ishin në kërkim për vepra të renda penale.

Xhevdet Plaku ishte një nga të shumëkërkuarit nga policia shqiptare dhe drejtësia italiane, pas arratisjes nga burgu i Ankonës në janar të këtij viti.

Flobens Meçja nga Shkodra ishte paguar 5 milionë euro nga Çopjat e Elbasanit për të vrarë Erjon Aliebejn. Ndërsa Voltan Xhani, dyshohet për vrasjen e Elis Roshkodolit, në gushtin e kaluar në Shkodër.

Dy aksionet e fundit u komentuan nga eksperti kriminalistik Artan Rexhepi, i cili ishte i ftuar në emisionin “Tirana Live” në ABC News.

Ai theksoi se bashkëpunimi i autoriteteve shqiptare me shërbimet partnere është shumë i suksesshëm.

“Bashkëpunimi me aleatët dha rezultat të shkëlqyera. Operacioni i SPAK është sukses. Italianët hetojnë shumë gjatë dhe mund të të vijnë ditën e dasmës, janë gjëra me prova dhe nuk do ketë firo në gjykatë. Operacioni i suksesshëm padiskutim.”, theksoi ai.

Eksperti i kriminalistikës theksoi se me aksionet e fundit duket se edhe policia shqiptare është “trimëruar” përballë grupeve kriminale, të cilat veprojnë në Shqipëri dhe vende të ndryshme të Evropës.

“Ky operacionin e fundit, duket sikur e trimëroi policinë. Është kapur kombëtarja e krimit, me gjithë rezervat. Legjislacioni duhet forcuar për të penguar krimin. Për zgjedhjet pari një periudhë qetësie”, tha ai.