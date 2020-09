Kryeministri Edi Rama përveç takimit me strukturat e Partisë Socialiste dhe biznesmenët në Vlorë nuk ka lënë pa takuar edhe moshën e tretë.

Ai ka pirë kafe me gjyshet vlonjate, në një lokal të zonës, ku shfaqet shumë i qeshur gjatë diskutimeve me to. Kryeministri ka përfituar dhe nga koha e mirë e cila mbizotëron në qytetin bregdetar

“Me gjyshet vlonjate dhe nipat e mbesat e tyre”, shkruan Rama krahas fotove.

/e.rr