WhatsApp ka detajuar se çfarë do të ndodhë me përdoruesit që nuk pranojnë politikën e tij të re të privatësisë. Duke filluar nga 15 maj, funksionaliteti i tij do të bëhet më i kufizuar dhe përdoruesit nuk do të jenë më në gjendje të dërgojnë ose lexojnë mesazhe nga aplikacioni. Ata do të jenë akoma në gjendje të marrin telefonata dhe njoftime, por kjo do të jetë e mundur vetëm për “një kohë të shkurtër”. Duke folur për TechCrunch, kompania konfirmoi se kjo periudhë do të zgjasë disa javë.

Politika e re e privatësisë ka qenë e diskutueshme midis disa përdoruesve, të cilët shqetësohen se WhatsApp lejon ndarjen e mesazheve të tyre private me kompaninë e saj mëmë Facebook. Sidoqoftë, mesazhet midis individëve në WhatsApp janë të koduara, kështu që vetëm mund të shohin përmbajtjen e tyre. Ajo që lidhet me politikën e re të privatësisë është mesazhet që u dërgohen bizneseve, të cilat mund të ruhen në serverat e Facebook dhe të dhënat e të cilave mund të përdoren për reklama, sipas The Varge.

Në përgjigje të protestës, WhatsApp njoftoi se do të vonojë futjen e politikës së re të privatësisë, e cila fillimisht duhej të hynte në fuqi në 8 Shkurt.

Shërbimi i mesazheve në pronësi të Facebook thotë se nuk do të fshijë asnjë llogari që nuk ka pranuar kushtet e reja më 15 Maj dhe se përdoruesit do të jenë akoma në gjendje të pranojnë politikën e re të privatësisë pas kësaj date. Sidoqoftë, paralajmëron që do fshijë llogaritë pasi të jenë joaktive për 120 ditë.

/a.r