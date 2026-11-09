Agron Duka, kryetar i Partisë Agrare Ambientaliste, deklaroi se sistemi aktual zgjedhor është më i dobëti.
“Nuk marr përsipër të them se kush është sistemi zgjedhor perfekt, pasi të gjitha sistemet elektorale kanë probleme. Por, sistemi më i shëmtuar, më i keq dhe më i padrejtë është ky që është sot. Nuk e gjejmë dot një sistem elektoral perfekt, ama ky është më i dobëti”, tha Duka në studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2CNN.
“Nuk mund të krahasohet ky sistem zgjedhor, me atë që mund të ketë edhe të meta, si për shembull që nuk del dot një mazhorancë që të jetë solide, që mund të krijojë qeveri e vetme, sepse do i duhet patjetër aleanca. Unë nuk e shoh si të metë këtë gjë. Koha na ka treguar që kur ka pasur qeverisje me aleanca, ato kanë qenë qeverisje më të kontrollueshme. Ndërsa ky Kod Zgjedhor favorizon një parti politike, siç është rasti konkret. Duket sikur e ka bërë për veten e vet. Nga ana tjetër, nëse duam shkëputjen e partive nga elementët kriminalë, por edhe formimin e qeverisë kujdestare, kjo të bëhet me ligj”, shtoi më tej Agron Duka.
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