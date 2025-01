Ambasadori i Gjermanisë në Shtetet e Bashkuara, Andreas Michealis ka paralajmëruar se administrata e ardhshme e Trumpit do të ndjekë një politikë përçarëse. Ekziston rreziku i “përqendrimit maksimal të pushtetit të presidentit në kurriz të Kongresit dhe shteteve anëtare, tha Andreas Michaelis në analizën e tij konfidenciale, e cila fillimisht është bërë publike nga Ministrja e Jashtme gjermane në një intervistë për Die Ëelt.

Dokumenti sekret, i cili mban datën 14 janar dhe i nënshkruar nga ambasadori Andreas Michaelis, përshkruan agjendën e Donald Trump për mandatin e tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë si “një ripërcaktim të rendit kushtetues – përqendrim maksimal të pushtetit me president në kurriz të Kongresit dhe të shteteve federale”.

“Parimet themelore demokratike dhe kontrollet dhe balancat do të minohen në masë të madhe, legjislativit, zbatimit të ligjit dhe mediave do t’u grabitet pavarësia dhe do të keqpërdoren si një krah politik, Big Tech do t’i jepet pushteti bashkëqeverisës,” thotë ai.

Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock tha se Berlini do të “vazhdojë të punojë ngushtë së bashku [me SHBA], por sigurisht që ne gjithashtu duam të vazhdojmë të mbrojmë interesat tona”. I pyetur për të shpjeguar qëndrimin e ambasadorit ndaj Trump në transmetuesin publik gjerman ZDF, Baerbock tha se Michaelis thjesht po bënte punën e tij dhe se Trump kishte deklaruar hapur shumë nga agjenda e tij, shkruan A2 CNN.

Dokumenti citon gjyqësorin, dhe veçanërisht Gjykatën e Lartë të SHBA-së, si pikë qendrore në përpjekjet e Trump për të çuar përpara agjendën e tij, por thotë se pavarësisht vendimit të fundit të gjykatës për të zgjeruar kompetencat presidenciale, “edhe kritikët më të mëdhenj supozojnë se kjo do të parandalojë të ndodhë më e keqja”.

Mbështetja e përsëritur e Musk për Alternativën për Gjermaninë (AfD) të ekstremit të djathtë përpara zgjedhjeve kombëtare të 23 shkurtit ka shkaktuar zemërim në Berlin, por qeveria nuk ka lënë njëzëri largimin nga platforma e tij.

Berlini duroi një marrëdhënie veçanërisht të vështirë me Shtetet e Bashkuara gjatë administratës së parë Trump, duke u përballur me tarifa të kushtueshme dhe kritika për dështimin e tij për të përmbushur objektivin e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes.