Dashi

Në këtë periudhë ju jeni fjalë për fjalë të pandalshëm. Një qiell si juaji është i vështirë për t’u parë, për më tepër brenda pak ditësh do të jetë edhe Venusi në një pozicion të mirë për të treguar dëshirën për të lindur ose rilindur në një jetë të re. Është koha juaj, mos e përjashtoni veten nga asgjë!

Demi

Të mërkurën do jeni lodhur duke u thënë gjithmonë të njëjtat gjëra njerëzve që nuk ju dëgjojnë. Kjo ju shqetëson shumë dhe ju bën të paduruar, veçanërisht nëse jeni të shqetësuar për dikë të afërt për të cilin ju intereson.

Binjakët

Të mërkurën kjo ditë ju jep energji, entuziazëm dhe një dëshirë të madhe për të bërë, mjafton t’i kushtoni vëmendje Saturnit disonant i cili sjell shumë ngadalësime. Dikujt mund t’i duhet të riparojë disa dëme nga e kaluara dhe do të duhet të jetë i kujdesshëm. Disa çifte mund të kërkojnë një pauzë për reflektim.

Gaforrja

Të mërkurën jeni ndër shenjat që do të keni dhe do të arrini më shumë në verën e 2024-ës, nuk do të mungojnë mundësitë falë yjeve të rëndësishëm dhe një qielli veçanërisht dashamirës. Do të ketë edhe ditë me klasiken “Hëna e shtrembër”…

Luani

Të mërkurën ju jeni në qendër të vëmendjes tani, është mbi ju dhe kjo është një mundësi e shkëlqyer për të treguar se çfarë jeni të aftë! Së shpejti do të ketë mundësi të verifikoni një histori dashurie, Hëna dhe Mërkuri do të kujdesen për t’ju dhënë dorën dhe për t’ju pastruar mendjen.

Virgjëresha

Të mërkurën pragmatizmi juaj ka humbur “copa” së fundmi. Disa ngjarje kanë ndezur një revolucion të vogël, duke minuar një anë konservatore që besohej se ishte e përjetshme! Beqarët mund të përfitojnë nga ky muaj për të takuar njerëz të rinj dhe për të filluar takimet.

Peshorja

Të mërkurën sapo jeni kthyer nga një periudhë shumë e lodhshme, por Afërdita më në fund po bëhet sërish shoqe dhe do t’i rregullojë gjërat. Ju duhet ta vendosni veten në qendër të jetës suaj, duke mbajtur në distancë ata që do të donin t’ju përdorin për qëllimet e tyre egoiste.

Akrepi

Të mërkurën po përjetoni një fazë dyshimesh, veçanërisht në dashuri. Nga njëra anë nuk e dini më nëse e doni dikë apo jo, nga ana tjetër do ta urreni. Për t’u hedhur atyre një ndjenjë vetëm për shkak të një momenti që mund të rezultojë i shkurtër. Ju duhet të qartësoni zemrën tuaj!

Shigjetari

Të mërkurën natyra juaj nomade, e lundrimit me anë të shikimit, e të jetuarit dhe zbulimit të gjërave dita-ditës, është gati të përplaset me nevojën për të pasur siguri, si në dashuri ashtu edhe në punë. Ju duhet të bëni disa pika. Jupiteri në opozitë nuk do t’ju ndihmojë…

Bricjapi

Të mërkurën blloqet që po ju kufizojnë këto ditë më në fund po hiqen. Do të keni mundësinë të arrini dhe t’i riktheheni të bëni gjëra të rëndësishme. Megjithatë, mbetet një periudhë intensive për shkak të angazhimeve të shumta, përgjegjësive dhe aventurave të reja emocionale.

Ujori

Të mërkurën nëse kohët e fundit ka pasur një moment të pakëndshëm, shqetësimi apo stresi të madh, duhet të merrni pak kohë për ta ndalur dhe për ta kapërcyer atë. Ju keni kërkuar shumë nga trupi juaj.

Peshqit

Të mërkurën duhet të eliminoni zemërimin, protagonistin e shumë ditëve të kohëve të fundit. Ka diçka që ju shqetëson shumë, ndoshta edhe ju heq gjumin dhe ju bën të jetoni keq. Dashuroni thirrjet dhe deri të dielën do të bënit mirë të përgjigjeni…