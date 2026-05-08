Mëngjesin e 1 marsit, një shpërthim i papritur goditi dhomën e motorëve të cisternës MKD Vyom, duke shkaktuar zjarr dhe tym të dendur. Basis, një nga detarët në bord, përjetoi momente frike ekstreme: “Pothuajse humba ndjenjat, por mendova: ‘Jam gjallë. Duhet të iki që këtej’.”
Dhoma e motorëve u shkatërrua plotësisht dhe ekuipazhi prej 21 personash iu desh të luftonte flakët vetëm me fikëse dhe rërë, përpara se të braktisnin anijen për shkak të rrezikut nga 60,000 ton benzinë. Fatkeqësisht, Dixit Solanki, një marinar nga India, humbi jetën.
Sulmi ndodhi vetëm dy orë pasi një tjetër tanker, Skylight, u godit në të njëjtin rajon, duke vrarë një detar dhe duke lënë një tjetër të zhdukur. Që nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt, 10 detarë kanë humbur jetën në 32 sulme në Gjirin e Hormuzit.
Basis apelon për veprim ndërkombëtar: “Detarët janë viktima të pafajshme dhe duhet të shpëtohen nga zonat e rrezikshme. Këta janë njerëzit që e mbajnë ekonominë globale gjatë pandemisë”.
Federata Ndërkombëtare e Punëtorëve të Transportit raporton rritje të madhe të rasteve që kërkojnë ndihmë, duke përfshirë evakuimin, pagat e papaguara dhe mungesën e ushqimit dhe ujit për ekuipazhet e bllokuara.
