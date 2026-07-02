Gazetari Mentor Nazarko u shpreh se Shqipëria nuk duhet të humbasë nga horizonti objektivin strategjik të anëtarësimit në Bashkimin Europian, ndërsa komentoi zhvillimet politike dhe protestat në vend.
Në të njëjtën kohë, ai kritikoi mënyrën e komunikimit të kryeministrit Edi Rama gjatë përballjes me protestat. I ftuar në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, duke iu drejtuar deputetes Mila, Nazarko tha se ajo dhe disa kolegë të saj e lanë fillimisht Ramën vetëm në reagime.
“Kur ndodhin ekstremizime si ky është frika për futjen e viruseve të huaja. Çka është shqetësimi im tjetër, është që protesta s’duhet ta humbi nga horizonti, atë që është objektivi ynë nacional, hyrja në BE. Sot ne duhet të hyjmë në BE me çdo kusht, para Serbisë. Dikush thotë që BE do zhduket, por ne duhet të hyjmë. Parakalimi është modernizimi i shtetit shqiptar, është forcim strategjik, është rritje e mirëqenies, rritje e investimeve të huaja, kështu që mendoj që protesta duhet të vazhdojë ta ruajë pozitivitetin e vet dhe kjo ndodh nga pjesëmarrja, nga pjesëmarrja në mënyrë autentike e brezit Z, ndodh nga reagimi i qytetëruar i qeverisë. Qeveria Rama ka gabuar shpesh në komunikim, që ai përgjithësisht ka një farë eksperience në menaxhimin e protestave. Ka hyrë në personalizim të kritikave, sulmeve, ndaj fytyrave të protestës. Kanë gabuar nga pak edhe kolegët e Sarës, Sarën përfshirë, që e kanë lënë Ramën të vetëm të reagojë. Kanë dalë me vonesë”, tha Nazarko.
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