Ish-kandidati i Djathtas për Zhvillim në qarkun e Vlorës, Edvin Kulluri, tha në MCN se Alimehemeti, Tabaku dhe Salianji, kanë legjitimitetin për të hapur një debat për rinovimin e PD-së, jo në nivel nënkryetarësh, por për kryetarin e partisë.

Kulluri tha se emrat e lartpërmendur mund të mos kandidojnë vetë për kryetar, por të gjejnë një figure përbashkuese. Sipas tij PD-ja ka nevojë për një shkundje të fortë.

“Për Salianjin s’kam shfaqur ndonjë simpati, por ai dhe Alimehemeti kanë një legjitimitet për tjë hapur një debat për rinovimin e PD, jo për nënkryetarët por për kryetarin e PD-së, e kanë edhe detyrim moral , për ata që votuan Alimehemetin dhe sakrificën e Salianjit, se doktori rrinte në kate të 8-të, ky ndenji në burg 8 muaj. Duhet të ketë një platformë, të gjejë mënyrën si të bashkojë opozitën.

Mund të mos kandidojnë vet, as ky as Alimehemti, mund të gjejnë një kandidat tjetër për ta vënë përballë Berishës. Edhe Tabaku është figurë përbashkuese. PD aktuale është e masakruar. PD ka nevojë për një shkundje të fortë, që s’ia jep asnjëri nga ata që janë pjese e asaj që përfaqëson lidershipi i PD nga viti 2017 deri më sot. Nëse Berisha sot vendos të iki dhe vendos një nga dishepujt e tij, do bëhet edhe më keq, sepse u mungon edhe karizma e Berishës. Duhet të vihet një mekanizëm në lëvizje që opozita të jetë një alternativë.

Këta kanë legjitimitet më shumë se të tjerët Alimehemeti dhe Tabaku dhe Salianji, për shkak të sakrificës. Uroj që Salianji me gjithë jo simpatinë time ka mundësinë të japë një dorë për daljen nga llumi aty. Kanë një detyrim moral për të provuar për të carë këtë mur betoni që e pengon PD-në për të ardhur në pushtet, që është Berisha, jo si individ, por si frymë negative. Nëse Salianji del nga burgu për t’u bërë nënkryetar, e gjithë sakrifica bëhet zero. Edhe Alimehemeti apo Jorida po të bëjnë të njëjtën gjë, u bien aksionet”, tha ai.