Mjeku Arban Domi në një lidhje të drejtpërdrejtë në emisionin “Opinion” u shpreh koha e sigurt për të patur një vaksinë kundër Covid është fundi i vitit të ardhshëm.

Mjeku, i cili drejton një departament në kompaninë e prodhimit të vaksinave “Geovax” në SHBA, theksoi se edhe nëse vaksina del më herët, siguria e saj do dojë kohë të vërtetohet.

“Fundi i vitit të ardhshëm është më i sigurti për vaksinën. Mendimi im dhe i grupit që unë punoj është i tillë: Nëse do dali vaksina dhe shpresoj që të dali në fund të këtij viti do bëhet në mënyrë selektive për njerëzit më të rriskuar. Kjo për arsye se dhe rrisku sekondar nuk është njësoj tek një 70-vjeçar dhe tek një 20-vjeçar”, u shpreh mjeku Domi.

Po kështu, ai vuri në dukje edhe problematikën që lidhjet me vaksinën. Sipas tij, fakti që antitrupat e Covid nuk qëndrojnë në organizëm përgjithmonë, do të thotë që vaksina do duhet të përsëritet çdo vit.

g.kosovari